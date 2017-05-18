Яхты миллиардеров Алишера Усманова и Вагита Алекперова оказались среди победителей премии World Superyacht Awards 2017, результаты которой были объявлены во Флоренции, сообщает Forbes.
Яхта азербайджанского миллиардера Galactica Super Nova победила в классе «Полуводоизмещающие моторные яхты длиной 50 м и более». «Это судно является примером недавно разработанной категории быстрых яхт, чья форма корпуса обеспечивает оптимальную производительность при обеих скоростях полного водоизмещения», - пояснили организаторы премии.
Dilbar, яхта Алишера Усманова, получила титул «Моторная яхта года», всего в этой номинации боролись девять судов.