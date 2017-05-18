Борец греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг) стал бронзовым призером.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала на Исламиаде 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

* * *

Трое азербайджанских борцов стали победителями Исламиады.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Кямран Мамедов (66 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг) и Ислам Аббасов (85 кг).

Сабах Шариати (130 кг) будет бороться за бронзу.

Напомним, что вчера азербайджанские классики завоевали золото, серебро и две бронзы.

* * *

Сегодня на Играх исламской солидарности в Баку второй день соревнований по борьбе.

За медали борются борцы греко-римского стиля в весовых категориях до 66, 75, 85 и 130 кг.

Трем представителям Азербайджана удалось пробиться в финал – Кямрану Мамедову (66 кг), Эльвину Мурсалиеву (75 кг) и Исламу Аббасову (85 кг). Причем все трое смогли победить спортсменов из Ирана – одних из главных наших соперников в борцовском турнире.

В финал не смог выйти лишь Сабах Шариати (130 кг). Он уступил в полуфинале узбеку и будет бороться за бронзу.

Напомним, вчера азербайджанские классики завоевали золото, серебро и две бронзы.