Подписаться на уведомления
 

Тройная победа азербайджанских борцов Haqqin.az с полей Исламиады; обновлено 20:31

Автор: Отдел спорта 

Борец греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг) стал бронзовым призером.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала на Исламиаде 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

*     *     *

Трое азербайджанских борцов стали победителями Исламиады.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Кямран Мамедов (66 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг) и Ислам Аббасов (85 кг).

Сабах Шариати (130 кг) будет бороться за бронзу.

Напомним, что вчера азербайджанские классики завоевали золото, серебро и две бронзы.

*    *     *

Сегодня на Играх исламской солидарности в Баку второй день соревнований по борьбе.

За медали борются борцы греко-римского стиля в весовых категориях до 66, 75, 85 и 130 кг.

Трем представителям Азербайджана удалось пробиться в финал – Кямрану Мамедову (66 кг), Эльвину Мурсалиеву (75 кг) и Исламу Аббасову (85 кг). Причем все трое смогли победить спортсменов из Ирана – одних из главных наших соперников в борцовском турнире.

В финал не смог выйти лишь Сабах Шариати (130 кг). Он уступил в полуфинале узбеку и будет бороться за бронзу.

Напомним, вчера азербайджанские классики завоевали золото, серебро и две бронзы.

2709 просмотров


Темы:

Старости
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая»
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
19 Май 22° / 15°
20 Май 27° / 16°
21 Май 22° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Азербайджанские волейболистки – чемпионки Исламиады
ВВС США нанесли удар по войскам Асада
США отправляют в Великобританию стратегические бомбардировщики
Сборная Азербайджана по футболу вышла в финал Исламиады видео; обновлено 21:02
Азербайджан взял медаль и в прыжках в воду Haqqin.az с полей Исламиады
Автомобиль на большой скорости врезался в пешеходов в Нью-Йорке: есть погибший и раненые фото; обновлено 20:54
Нефть снова дорожает
Магомедрасул Меджидов поставил золотую точку Haqqin.az с полей Исламиады; обновлено 20:12
Тройная победа азербайджанских борцов Haqqin.az с полей Исламиады; обновлено 20:31
Минобороны Азербайджана о потерях армянской армии
Суд разрешил называть немецкого политика «нацистской шлюхой»
Карапетян вновь возглавил правительство Армении
Импичмент Трампу? наша аналитика
В Масаллы суд над шиитским экстремистом
Армения выдала России солдата Пермякова
В Волгограде арестовали Бабаянов видео
Геи бегут из Чечни
Теперь Мария Захарова заговорила в защиту другого бакинского узника
Путин о перевооружении российской армии
Азербайджанские легкоатлеты продолжают побеждать Haqqin.az с полей Исламиады
Катар будет строить в Баку отели и торговые центры
За три месяца в Азербайджане закрыто 9,1 тысячи рабочих мест
Новым спикером парламента Армении стал педиатр
Безумное ликование мамы чемпионки Так радуются золоту Исламиады; ВИДЕО
Маккейн призвал выдворить посла Турции из США
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться