Борец греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг) стал бронзовым призером.
Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала на Исламиаде 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы.
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Трое азербайджанских борцов стали победителями Исламиады.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Кямран Мамедов (66 кг), Эльвин Мурсалиев (75 кг) и Ислам Аббасов (85 кг).
Сабах Шариати (130 кг) будет бороться за бронзу.
Напомним, что вчера азербайджанские классики завоевали золото, серебро и две бронзы.
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Сегодня на Играх исламской солидарности в Баку второй день соревнований по борьбе.
За медали борются борцы греко-римского стиля в весовых категориях до 66, 75, 85 и 130 кг.
Трем представителям Азербайджана удалось пробиться в финал – Кямрану Мамедову (66 кг), Эльвину Мурсалиеву (75 кг) и Исламу Аббасову (85 кг). Причем все трое смогли победить спортсменов из Ирана – одних из главных наших соперников в борцовском турнире.
В финал не смог выйти лишь Сабах Шариати (130 кг). Он уступил в полуфинале узбеку и будет бороться за бронзу.
Напомним, вчера азербайджанские классики завоевали золото, серебро и две бронзы.