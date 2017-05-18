Депутаты Европарламента едут в Баку

Делегация, возглавляемая председателем комитета Европейского парламента по международным делам Дэвидом МакАллистером (EPP, DE), с 22 по 25 мая совершит визиты в Азербайджан, Грузию и Армению, передает АПА.

Как сообщили в азербайджанском представительстве ЕС, в рамках визита делегация проведет встречи с президентами, спикерами, членами правящих и оппозиционных партий, а также с представителями организаций гражданского общества.

Восемь членов Европарламента рассмотрят достигнутую между ЕС и Арменией договоренность по новому соглашению, ход переговоров между ЕС и Азербайджаном по подписанию нового соглашения, а также обсудят вопрос углубления отношений между ЕС и Грузией.

Перед началом визита Дэвид МакАллистер сказал, что его коллеги и сам он с нетерпением ждут поездок в Азербайджан, Грузию и Армению, которые состоятся на следующей неделе: «Этот регион имеет большое значение для политики Европейского Союза в рамках программы Восточного партнерства. Мы имеем много общих интересов с точки зрения пропаганды мира, безопасности и торговли. Мы должны защищать демократию, верховенство закона, хорошее управление, права человека и основные свободы, потому что стараемся еще больше углубить наше сотрудничество».

Делегация планирует совершить визит в Азербайджан 22 мая. В ходе визита депутаты намерены встретиться с президентом Ильхамом Алиевым, спикером Октаем Асадовым, членами парламента, а также представителями гражданского общества.

Члены Европарламента затем совершат визиты в Грузию – 23 мая и Армению – 25 мая.

В сообщении говорится, что в настоящее время ЕС посредством новых соглашений переформировывает свои отношения с Арменией и Азербайджаном, учитывая, что переговоры с Арменией завершились недавно, а с Азербайджаном только начались.

Полученная членами парламента информация будет включена в отчет структуры. Согласно достигнутым договоренностям, эта информация будет учтена в подготовленных Европарламентом рекомендациях.