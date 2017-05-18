Сегодня на Исламиаде в Баку начались соревнования по баскетболу 3x3.

Женская сборная Азербайджана в составе Александры Молленхауэр, Татьяны Денискиной, Дины Ульяновой и Мерседес Мари Уолкер уже успела одержать две победы – над Туркменистаном (16:7) и Алжиром (20:14).

В нашей группе выступает также сборная Мали, обыгравшая Алжир со счетом 10:9.

В группе «В» выступают Индонезия, Пакистан, Палестина, Сирия и Турция.

В мужском турнире сборная Азербайджана сыграет вечером с Турцией и Туркменистаном. Нашими соперниками по группе также являются Саудовская Аравия и Пакистан.