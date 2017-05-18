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В США спецпрокурора по России назначили без ведома Трампа

 

Министерство юстиции США назначило бывшего шефа Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным прокурором по расследованию якобы имевших место связей российских властей и членов избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Как сообщает газета The New York Times, назначение состоялось без ведома самого главы Белого дома: Трампа поставили о нем в известность только после того, как соответствующий приказ подписал заместитель министра юстиции (генерального прокурора) США Род Розенстайн. Сам министр юстиции Джефф Сешнс узнал о назначении, как и президент, уже после подписания документа.

Когда Белому дому официально сообщили о назначении Мюллера, Трамп встречался с кандидатами на пост директора ФБР. Главу государства проинформировал советник его администрации. По данным источников издания, Трамп отреагировал «спокойно, но вызывающе», заявив, что намерен «сопротивляться». Однако вызванные президентом на экстренное совещание советники рекомендовали ему пойти на компромисс. Исключение составил зять Трампа Джаред Кушнер, настаивавший на «контратаке». NYT отмечает, что именно Кушнер подтолкнул Трампа к увольнению директора ФБР Джеймса Коми.

Согласно приказу, Мюллер уполномочен расследовать «любые связи и/или координацию между российским правительством и лицами, связанными с кампанией президента Дональда Трампа». Он будет нести ответственность лично перед Розенстайном, отмечает газета. При этом у спецпрокурора будет больше самостоятельности для проведения расследования, чем у других федеральных прокуроров. В частности, Мюллер будет сам решать, следует ему консультироваться с Министерством юстиции или информировать ведомство о своем расследовании.

Специального прокурора американский Минюст назначил во второй раз в истории Соединенных Штатов. Впервые это произошло в 1999 году, когда вступил в силу закон об учреждении этой должности. Тогда спецпрокурор занимался расследованием осады и штурма техасского ранчо «Маунт-Кармел» в Техасе в 1993 году, жертвами которого стали более 80 человек.

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