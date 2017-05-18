Азербайджанский олимпийский чемпион попался на допинге

Олимпийский чемпион Лондона-2012 и серебряный призер Рио-2016 в соревнованиях по вольной борьбе Тогрул Аскеров попался на допинге и дисквалифицирован на год, сообщает haqqin.az со ссылкой на flowrestling.org.

Аскеров употребил хигенамин, также известный как норкоклаурин. Этот препарат разрешен в США и странах ЕС. В список запрещенных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило его лишь в этом году.

Сообщается, что Тогрул дисквалифицирован на год, до апреля 2018 года.

Напомним, после Олимпиады в Рио в СМИ проходила информация о том, что в крови Аскерова обнаружен допинг, но Объединенный мир борьбы (UWW) тогда опроверг эту информацию.