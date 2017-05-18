Глава МИД о пропавших в Азербайджане деньгах Казахстана

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов озабочен судьбой 220 миллионов долларов, которые Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана инвестировал в Международный банк Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на казахстанские СМИ.

По словам Кайрата Абдрахманова, МИД Казахстана активно работает по отстаиванию национальных интересов и прав граждан. Ведомство отслеживает судьбу пенсионных активов, инвестированных в азербайджанский банк.

«В данном случае речь идет о пенсионных накоплениях, которые были инвестированы в азербайджанский банк. Банк оказался в непростой ситуации. Мы по дипломатическим каналам по мере поступления запросов будем активно взаимодействовать с соответствующими структурами Азербайджанской Республики», – сказал на брифинге глава дипломатического ведомства Казахстана.

Напомним, Международный банк Азербайджана объявил о планах о реструктуризации, в результате которой долги банка в иностранной валюте, привлеченные у определенных финансовых институтов, будут напрямую переданы государству.

Международный банк Азербайджана подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке, чтобы получить помощь в реструктуризации долга в размере 3,3 миллиарда долларов. После объявления планов Межбанка о реструктуризации выяснилось, что Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана инвестировал в банк 220 миллионов долларов. Это вызвало озабоченность в Казахстане, некоторые депутаты парламента которого призвали наказать менеджеров пенсионного фонда.

В Межбанке Азербайджана в свою очередь заявили, что оснований для беспокойства нет, все долги будут возвращены.