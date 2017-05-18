Саргсян отправил правительство в отставку

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об отставке правительства страны, сообщает РИА Новости.
Отставка правительства состоялась в первый день работы нового парламента Армении.
Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об отставке правительства страны, сообщает РИА Новости.
Отставка правительства состоялась в первый день работы нового парламента Армении.
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