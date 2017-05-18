Очень много граждан Албании отправились на заработки в Азербайджан, где задействованы в строительной сфере. Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az в Вене заявила известный журналист-исследователь из Албании Линдита Села (Lindita Cela).

«Я не берусь судить этот вопрос с точки зрения вопроса торговли людьми. Фактов того, что этих людей принуждали к труду и не платили денег, у меня нет. Но я знаю, что отправкой жителей Албании в Азербайджан занимается компания Mobytex. Эта компания зарегистрирована в Косово, ее возглавляет предприниматель Беход Пакоэли (Bexhоd Pacoeli)», - сказала Линдита Села, добавив, что в расследовании этой информации должны быть заинтересованы азербайджанские журналисты.

Стоит отметить, что в интернете открытых данных и упоминания о компании Mobytex нет. Но то, что компания зарегистрирована в Косово, вызывает крайний интерес, так как Косово официально не признано Азербайджаном.