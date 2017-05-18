Серж Саргсян ставит вопрос ребром: «Только независимость Карабаха»

Сегодняшнее выступление президента Армении Сержа Саргсяна на первом заседании парламента страны еще раз продемонстрировало реакционную позицию армянского политического руководства в карабахском урегулировании. С.Саргсян к компромиссам не готов. Более того, армянский президент дезавуировал и все предыдущие принципы мирного урегулирования, сформулированные в ходе длительного процесса переговоров под эгидой и в формате Минской группы ОБСЕ.

Так, по словам С.Саргсяна, борьба сепаратистского образования в оккупационной зоне Карабаха — «единственно верный путь».

«Сегодня, как и в 1988 году, борьба за самоопределение есть единственно верный путь. Реализации права на самоопределение, созданию гарантий безопасности народа Арцаха нет альтернативы. Эта позиция отражена и в переговорном процессе», — заявил С.Саргсян.

По его словам, карабахская проблема до сих пор не урегулирована не по вине Армении или международных посредников. Переговорный процесс торпедирует Азербайджан, выступающий за сохранение статус-кво и не скрывающий этого.