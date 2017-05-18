Подписаться на уведомления
 

Серж Саргсян ставит вопрос ребром: «Только независимость Карабаха»

Автор: Отдел Армении 

Сегодняшнее выступление президента Армении Сержа Саргсяна на первом заседании парламента страны еще раз продемонстрировало реакционную позицию армянского политического руководства в карабахском урегулировании. С.Саргсян к компромиссам не готов. Более того, армянский президент дезавуировал и все предыдущие принципы мирного урегулирования, сформулированные в ходе длительного процесса переговоров под эгидой и в формате Минской группы ОБСЕ.

Так, по словам С.Саргсяна, борьба сепаратистского образования в оккупационной зоне Карабаха — «единственно верный путь».

«Сегодня, как и в 1988 году, борьба за самоопределение есть единственно верный путь. Реализации права на самоопределение, созданию гарантий безопасности народа Арцаха нет альтернативы. Эта позиция отражена и в переговорном процессе», — заявил С.Саргсян.

По его словам, карабахская проблема до сих пор не урегулирована не по вине Армении или международных посредников. Переговорный процесс торпедирует Азербайджан, выступающий за сохранение статус-кво и не скрывающий этого.

4305 просмотров


Темы:

Старости
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая»
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 21° / 14°
19 Май 22° / 15°
20 Май 27° / 16°
21 Май 22° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Иран ввел санкции против США
ВВС Турции уничтожили террористов ПКК
Сборная Азербайджана по футболу вышла в финал Исламиады видео
Саргсян назначил новых замминистров обороны
В Агдаме спортсмен умер от передозировки протеина
Российский прокурор получил срок за взятку в четыре ящика водки
Серж Саргсян ставит вопрос ребром: «Только независимость Карабаха»
Слухи о смерти нобелевского лауреата Светланы Алексиевич обновлено 13:50
Косово и Азербайджан – странная торговля эксклюзив
Саргсян отправил правительство в отставку
Доллар подорожал
Глава МИД о пропавших в Азербайджане деньгах Казахстана
Азербайджанский олимпийский чемпион попался на допинге
У Мальвины в Баку изъяли 18 килограммов наркотиков
В США спецпрокурора по России назначили без ведома Трампа
Еврокомиссия оштрафовала Facebook
Сборная Азербайджана по баскетболу одержала две победы Haqqin.az с полей Исламиады
Четверть миллиарда жителей Земли употребляют наркотики
Депутаты Европарламента едут в Баку
Иран не остановит ракетную программу Заявление МИД
Завтра в Баку будет облачно
Китай объявил о начале новой углеводородной революции
Иранцы не смогли помешать азербайджанским борцам Трое наших в финале Исламиады
Украинские туристы попали в ДТП в Турции Видео; обновлено
Яхта азербайджанского олигарха на первом месте фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться