Российский прокурор получил срок за взятку в четыре ящика водки

Суд приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего прокурора города Энгельс Саратовской области Владимира Зубакина, признав его виновным в ряде коррупционных преступлений. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию Ленты.ру в четверг, 18 мая.

Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на пять миллионов рублей, лишили классного чина «советник юстиции». Еще суд конфисковал у бывшего прокурора 850 тысяч рублей.

Зубакину вменялось мошенничество, получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями, которые он совершил в период исполнения своих служебных обязанностей в 2012-2015 годах.

В суде было доказано восемь эпизодов преступной деятельности, передает «СаратовБизнесКонсалтинг». Прокурору платили взятки местные предприниматели за покровительство бизнеса. Еще Зубакин получил четыре ящика водки от начальника энгельсского ОБЭП, а также просил полицейского оплатить проведение интернета в здание прокуратуры.

Зубакина задержали в августе 2015 года, через месяц после того, как он уволился с должности прокурора Энгельса. Он отрицал свою вину.