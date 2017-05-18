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В Агдаме спортсмен умер от передозировки протеина

 

Житель Агдамского района скончался в результате употребления протеина.

Как передает Report, 36-летний Сабир Ибрагимов, проживавший в поселке Dörd yol-2, был госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу из-за резкого ухудшения самочувствия.

Осмотр врачей показал, что у мужчины отказала печень. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По словам близких, Сабир Ибрагимов около десяти лет занимался спортом. Поднимавший большие тяжести спортсмен регулярно принимал добавку "Протеин". Причиной смерти отца двоих детей стало излишнее употребление этой добавки.

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