ВВС Турции уничтожили террористов ПКК

ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов ПКК на севере Ирака, в результате чего обезврежены шесть боевиков, сообщает сегодня сайт Генштаба ВС Турции.
В ходе операции уничтожены также объекты ПКК.
ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов ПКК на севере Ирака, в результате чего обезврежены шесть боевиков, сообщает сегодня сайт Генштаба ВС Турции.
В ходе операции уничтожены также объекты ПКК.
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