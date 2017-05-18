Студенты обвинили декана в коррупции. Декан подала в суд

Частное обвинение заместителя декана факультета теологии Бакинского государственного университета Нигяр Исмаилзаде в отношении студента 4-го курса Зяка Мирагаева передано в производство судье Ясамальского районного суда Азеру Тагиеву, передает АПА.

Согласно информации, об этом заявил адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, студенту выдвинуто обвинение по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление). Его ждет наказание до трех лет лишения свободы.

Отметим, что З.Мирагаев некоторое время назад сделал заявление в прессе о том, что на факультете теологии требуют взятки.