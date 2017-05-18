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Турция требует заменить представителя США в Сирии

 

Анкара призывает Вашингтон к смене спецпредставителя США Бретта Макгерка в антитеррористической коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

Глава МИД Турции заявил, что спецпредставитель президента США оказывает явную поддержку террористам из ПКК и курдским «Силам народной самообороны» (YPG).

«Необходимо сменить его на этом посту», — отметил турецкий министр.

В интервью телеканалу NTV Чавушоглу сообщил, что в ходе недавнего визита в Вашингтон турецкая сторона получила заверения от американских партнеров, что оружие, передаваемое США сирийским курдам, не будет использовано против Анкары.

9 мая американская администрация одобрила поставки тяжелого вооружения сирийским курдам для освобождения Ракки от боевиков ИГ. Полный перечень поставок не раскрывался, однако, предположительно, в него войдут 120-миллиметровые минометы, пулеметы, легкобронированная техника. Известно, что речь не идет об артиллерии и зенитных ракетах.

В Вашингтоне объяснили, что это решение позволит быстрее захватить оплот боевиков. США считают курдов наиболее эффективным боевым партнером в борьбе с ИГ на севере и востоке Сирии. Поставкам тяжелого оружия противится Анкара, которая, в свою очередь, называет курдские объединения террористическими.

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