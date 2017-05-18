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Вахид Ахмедов анонсирует упразднение ряда министерств эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Решение нового французского президента Эммануэля Макрона ввести в правительство 22 своих назначенцев вызвало бурю критики во Франции. Французы заподозрили Макрона в расточительстве, ибо в 68-миллионной Франции всего 16 министерств.

Между тем в почти 10-миллионном Азербайджане 19 министерств, 9 госкомитетов и бесчисленное множество разного рода служб. Административная система почти без изменений сохранилась со времен СССР.

«Управленческий аппарат непомерно раздут, отчего не способен на быструю и гибкую реакцию,  сказал в интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.  Настало время не просто сокращать министерства и армию управленцев, а провести глубокую структурную реформу».

По его словам, в утвержденной главой государства стратегии развития страны предусмотрено сокращение административного аппарата. 

«Похоже, скоро произойдут системные изменения. Азербайджану нет необходимости содержать тысячи чиновников разного ранга. Стране требуется емкое правительство, которое работало бы в стратегических направлениях. Сокращение аппарата устранит такое пагубное для экономики явление, как вмешательство ведомств в сферу бизнеса. Также существует проблема вмешательства в дела региональных органов исполнительной власти»,  заявил депутат.

Как отметил Вахид Ахмедов, в Азербайджане девять экономических зон.

«Надо трансформировать эти зоны в административно-территориальные единицы и дать регионам свободу действий в экономическом, социальном развитии».

Депутат напомнил, что в конце прошлого года вице-премьер Али Ахмедов сообщил в СМИ, что подготовлена новая концепция реформ. В ее рамках ожидаются изменения и в системе управления.

«Сокращение государственного аппарата является неизбежной составляющей реформы госуправления в Азербайджане. Это касается коренных изменений как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях. Из каждых 10 тысяч человек, проживающих в Азербайджане, 287 задействованы в сфере госуправления, тогда как в США, Германии, Японии и России этот показатель составляет 100-110 человек»,  сообщил тогда Али Ахмедов.

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