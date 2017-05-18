И в Швейцарии читают Рамиза Мехтиева

В Швейцарии на немецком языке вышла книга главы Администрации президента Азербайджана академика Рамиза Мехтиева «Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам». Работа издана издательством Publishing Partners, которая также будет распространять эту книгу по библиотекам и книжным магазинам Швейцарии.

Книга богата историческими фактами, научно-теоретическими обобщениями. В работе выражается отношение к искусственным препятствиям, создаваемым для того, чтобы помешать решению карабахского конфликта.

В книге приведены убедительные доказательства того, что на протяжении всей истории Нагорный Карабах был неотъемлемой частью Азербайджана.

Издание книги на немецком языке поможет ознакомить немецкую аудиторию с объективными причинами конфликта. Книгу можно приобрести непосредственно в Швейцарии, а также на немецких и австрийских порталах по онлайн-продаже книг.