Экс-кандидат в президенты: «Сын министра Гейдара Асадова хулиганит на своей машине»

«В нашей стране всегда попадаются нечистоплотные люди. Те министры, что грабят богатства страны, из-за страха до сих пор работают на различные агентурные сети», - заявил сегодня журналистам бывший кандидат в президенты, председатель партии Müasir Musavat Хафиз Гаджиев.

По его словам, несмотря на призывы президента Азербайджана Ильхама Алиева об ужесточении общественного контроля, самоуправство чиновников все еще продолжается.

«Всех, кто, сидя в кресле чиновника, занимается разграблением богатств страны, ждет судьба Эльдара Махмудова и Зии Мамедова. Зия Мамедов говорил «Никто мне ничего не сделает». А он не знал, что, если его сын Анар вместе с шурином, объединившись с изгнанными из страны людьми, в Лондоне ведет работу против Азербайджана, его конец будет таким? Он не знал, что отберут его самолет, отели, которые он построил за счет государства? Этот вопрос не будет закрыт после Эльдара Махмудова и Зии Мамедова.

На днях нам прислали фото, как сын свата Зии Мамедова - министра сельского хозяйства Гейдара Асадова - хулиганит на своей машине в одном из иностранных государств. Мы отправили эти фото по назначению», - сказал лидер Müasir Musavat.

«Ни один из чиновничьих отпрысков не служит с оружием в руках на фронте. Они даже не знают, где и в какой стороне находится Карабах. Зато они хорошо знают Лондон и Дубай. Они проматывают свою жизнь за границей за счет награбленных в Азербайджане денег. Помимо этого дети некоторых глав районов служат в правоохранительных органах, а законов не знают и проводят свои дни в развлечениях.

Я не позволю, чтобы те, кто ест хлеб моего отца Гейдара Алиева и моего брата Ильхама Алиева, выступали против него. Мой отец знал, что те, кого он кормил, предавали его. Он еще в то время в Москве сказал мне, что «каждый, кого я назначил на должности, предают меня». А сейчас они предают моего брата», - сказал Хафиз Гаджиев.