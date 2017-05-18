Не оставляйте Трампа без взрослых! Буквально такими словами прореагировал бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Леон Панетта на самый свежий скандал в Белом доме. Рядом с президентом США должен постоянно находиться кто-то, кто лучше понимает настоящую цену слов главы государства. А сенатор Боб Коркер, глава сенатского комитета по иностранным делам, бывший даже среди кандидатов в госсекретари, заявил, что Белому дому пора что-то делать, чтобы оставить пикирование по спирали, вернуть ситуацию под контроль и привести себя в порядок.

Эта резкая реакция последовала после того, как выяснилось, что 10 мая, когда Дональд Трамп принимал в своем Овальном кабинете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России Сергея Кисляка, американский президент поделился с русскими информацией самого высокого уровня конфиденциальности.

Речь шла о попытках исламистов из ИГИЛ разработать взрывные устройства, которые можно пронести на борт пассажирского самолета под видом ноутбука. Проблема заключается в том, что из уст Трампа прозвучали и такие сведения, которые позволяют вычислить источник информации. Страна-союзник, предоставившая свои разведданные США, не давала согласия на то, чтобы американцы ими делились с третьей стороной.

Присутствовавший на встрече представитель Совета национальной безопасности, осознав, что произошло, кинулся связываться с ЦРУ и Агентством национальной безопасности, чтобы предотвратить нежелательные последствия. Возникла непосредственная угроза жизни людям, работающим в среде ИГИЛ, куда чрезвычайно сложно проникнуть, не говоря уже о том, что под вопросом оказалось разведывательное сотрудничество с партнерами.

Теперь они сто раз подумают, прежде чем передавать важные данные коллегам из США. Есть основания считать, что слив в СМИ был осуществлен сотрудниками американского разведывательного сообщества, взбешенного таким безответственным поведением своего президента.

Еще в первый месяц президентства пошли слухи, что спецслужбы придерживают часть информации и не делятся ею с Белым домом, опасаясь, что она окажется в распоряжении русских. Никогда взаимное недоверие между президентской администрацией и людьми, обеспечивающими национальную безопасность, не было на таком высоком уровне. Белый дом настаивает, что президент имел право поделиться этой информацией, но это слабое утешение.

А тот факт, что это произошло на фоне обвинений Белого дома в непонятных симпатиях к России, делает скандал еще острее. Известно, что на Ближнем Востоке Россия ведет свою игру, которая часто противоречит интересам США и их союзников. Среди стран, которые могли пострадать в результате допущенной Дональдом Трампом утечки, называют Британию, Францию, Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию и Турцию. Как раз в это время в Вашингтоне находился президент Эрдоган, но его визит оказался заслонен разыгравшимся скандалом, к которому Турция может иметь самое прямое отношение, но этого, конечно, никому не сообщат.

И только русские знают, так это или нет. Россия превращается в настоящее проклятие для Трампа, а Трамп – для США и их союзников.