«Отнимают нашу собственность. Глава ООО Caspian Park Акиф Садыхов выгоняет нас с нашего собственного коммерческого объекта, на который имеются все необходимые документы. Объект, расположенный в Хатаинском районе Баку по адресу: Зыхское шоссе, 31с, используется в качестве магазина электротоваров», - сообщило haqqin.az руководство ООО Marine Elektrik.

В обращении коллектива ООО Marine Elektrik в редакцию говорится:

«Несколько дней назад явились какие-то люди, пытавшиеся возвести ограду вдоль фасада нашего объекта, - возмущаются сотрудники Marine Elektrik. - Чтобы помешать им, мы обратились в полицию. Увидев сотрудников правоохранительных органов, непрошенные гости прекратили строить забор.

Caspian Park собирается строить на этой территории здание. Но для этого совсем не обязательно огораживать наш участок и перекрывать вход в наш объект. Где, в каких правилах и законах это указано? Так мало того, нас еще пытаются без всяких на то оснований вообще прогнать отсюда. Бизнесмен, который облюбовал участок под свою стройку, без обиняков заявил нам: «Либо молча уходите отсюда, либо мы заставим вас сделать это иными способами. В общем, без нашего согласия пытаются снести наш объект. Акиф Садыхов говорит, что он купил эту территорию и магазин здесь ему не нужен – его разрушат. Но ведь все документы на этот объект у нас в полном порядке.

Вчера в магазине погас свет. Некий Барат, называющий себя представителем Исполнительной власти, заявил, что отключить электричество ему поручили именно в ИВ. А когда мы хотели восстановить подачу электроэнергии, нам помешали. На нашем собственном объекте нам не дают работать. Что это за произвол?!

Marine Elektrik функционирует около двух лет. Компания исправно платит налоги. В нашей стране права владельца собственности защищаются соответствующими статьями Конституции и не должны нарушаться ни при каких обстоятельствах. Кроме того, государство взяло на себя заботу о предпринимателях. Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал важность создания условий для предпринимателей. И вот сегодня нам трудно самостоятельно справиться с произволом и мы взываем к государству о помощи».