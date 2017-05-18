Взрыв в Чечне: трое погибших

В Чечне три сапера подорвались при разминировании, двое из военнослужащих от полученных ран скончались в больнице, еще у одного военного диагностировали минно-взрывные травмы, сообщает Life.

Взрыв прогремел на территории Шатойского района Чечни. При проведении планового разминирования военнослужащие инженерно-саперной роты подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Трое военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Раненых отправили в госпиталь во Владикавказе. Личности погибших уже установлены: это лейтенант Александр Д. и рядовой Саид-Ахмед И.