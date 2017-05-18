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Сколько отдаст на благотворительность Руслан Лунев?

Автор: Отдел спорта 

Часть призовых средств за пять золотых наград, завоеванных на Играх исламской солидарности в Баку, азербайджанский стрелок Руслан Лунев передаст в Центр талассемии. Об этом Report сообщила мама Лунева, бронзовый призер Олимпиады-2004 Ирада Ашумова.

«Если человек заработал пять медалей, значит это его заслуга и заслуга его тренера, — заявила знаменитый стрелок.  Тем более я как его мать видела и вижу, как он работает, каким трудом такие успехи достаются».

По ее словам, на данный момент главное  работать дальше, не останавливаться и «не почивать на лаврах, мол, есть деньги, можно ничего не делать».

Руслан Лунев заработал на Исламиаде 675 тысяч манатов. Он завоевал четыре золотые награды в личных соревнованиях и еще одно золото в паре с Нигяр Насировой.

За золото на Исламиаде каждый азербайджанский спортсмен получит по 150 тысяч манатов. Также их тренеры за каждое золото получат по 75 тысяч. Отметим, что тренером Руслана Лунева является его отец Владимир Лунев.

Ирада Ашумова также напомнила, что это далеко не первый успех Руслана.

«На Олимпиаде в Рио он был 15-м. Для нас это, конечно, удачно, так как он впервые участвовал в Играх. В феврале в индийском Нью-Дели Руслан взял третье место, на чемпионате Европы в словенском Мариборе был на третьем месте в миксте с Нигяр Насировой»,  сказала спортсменка.

По ее словам, Руслан Лунев уже улетел в немецкий Мюнхен для участия в Кубке мира.

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