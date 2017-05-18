Умер старший брат Олланда

Старший брат экс-президента Франции Франсуа Олланда Филипп скончался в ночь на четверг в больнице города Антиб департамента Приморские Альпы в возрасте 64 лет, сообщает портал Nice Matin.

"Он был скромным братом, вел карьеру джазмена-экспериментатора, далекого от политики. Он находился в тяжелом состоянии. Причина его болезни неизвестна", — передает издание.

По информации портала, во вторник, через два дня после сложения полномочий, Олланд навещал брата в больнице.

"Частный визит прошел в полном секрете. Во время встречи экс-президент держался очень сдержанно", — говорится в публикации. По информации издания France Info, Филипп Олланд страдал от онкологического заболевания и был болен на протяжении нескольких месяцев.

Филипп Олланд жил в Канне, в том же доме, где и его 94-летний отец Жорж. Ожидается, что похороны брата экс-президента пройдут на Лазурном берегу Франции в ближайшее время.