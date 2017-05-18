Британские консерваторы против референдума в Шотландии

Правящая Консервативная партия Великобритании в своем предвыборном манифесте подтвердила две установки по Brexit, вызывающие наиболее жесткую критику со стороны политических оппонентов: "отсутствие соглашения по Brexit лучше, чем плохое соглашение" и "сейчас не время" для повторного референдума о независимости Шотландии, передает РИА Новости.

"Мы продолжаем верить, что отсутствие соглашения – это лучше, чем плохое соглашение. Мы сделаем все для того, чтобы у нас была ясность относительно нашего будущего, чтобы у нас был контроль над нашими законами, и чтобы у нас было более единое Соединенное Королевство", — говорится в манифесте.

Представляя предвыборный документ, британский премьер Тереза Мэй подчеркнула, что "посвятит все свои усилия тому, чтобы добиться соглашения, которое будет служить интересам всей страны, всех ее частей".

В манифесте затрагивается еще один важный для страны вопрос – шотландский парламент недавно по просьбе первого министра региона, голосовавшего за сохранение Британии в составе ЕС, Николы Стерджен одобрил идею проведения нового референдума о независимости. Сейчас этот вопрос находится в ведении властей страны.

"Консервативная партия под руководством Терезы Мэй обеспечит сильный и стабильный союз, без сеющего раздор шотландского референдума сейчас", — говорится в манифесте.