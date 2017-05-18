Подписаться на уведомления
 

Британские консерваторы против референдума в Шотландии

 

Правящая Консервативная партия Великобритании в своем предвыборном манифесте подтвердила две установки по Brexit, вызывающие наиболее жесткую критику со стороны политических оппонентов: "отсутствие соглашения по Brexit лучше, чем плохое соглашение" и "сейчас не время" для повторного референдума о независимости Шотландии, передает РИА Новости.

"Мы продолжаем верить, что отсутствие соглашения – это лучше, чем плохое соглашение. Мы сделаем все для того, чтобы у нас была ясность относительно нашего будущего, чтобы у нас был контроль над нашими законами, и чтобы у нас было более единое Соединенное Королевство", — говорится в манифесте.

Представляя предвыборный документ, британский премьер Тереза Мэй подчеркнула, что "посвятит все свои усилия тому, чтобы добиться соглашения, которое будет служить интересам всей страны, всех ее частей".

В манифесте затрагивается еще один важный для страны вопрос – шотландский парламент недавно по просьбе первого министра региона, голосовавшего за сохранение Британии в составе ЕС, Николы Стерджен одобрил идею проведения нового референдума о независимости. Сейчас этот вопрос находится в ведении властей страны.

"Консервативная партия под руководством Терезы Мэй обеспечит сильный и стабильный союз, без сеющего раздор шотландского референдума сейчас", — говорится в манифесте.

239 просмотров


Темы:

Старости
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая»
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
19 Май 22° / 15°
20 Май 27° / 16°
21 Май 22° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

В Турции 100 тысяч армян-нелегалов громкое заявление
Махмуд Мамедгулиев недоумевает: «ЕС поддерживает Украину, а Азербайджан?»
Алжирский футболист растоптал майку сборной Азербайджана После поражения на Исламиаде
Первые консультации Путина с Макроном
Трамп: «На меня объявили охоту»
Британские консерваторы против референдума в Шотландии
Умер старший брат Олланда
Сколько отдаст на благотворительность Руслан Лунев?
Взрыв в Чечне: трое погибших
Строительный скандал в Баку: у предпринимателя хотят отобрать объект фото
У Трампа проблемы и с ЦРУ наш комментарий
Молодой парень погиб из-за смартфона видео
Экс-кандидат в президенты: «Сын министра Гейдара Асадова хулиганит на своей машине»
И в Швейцарии читают Рамиза Мехтиева
Ильхам Алиев о нефтяных доходах фото; обновлено
Вахид Ахмедов анонсирует упразднение ряда министерств эксклюзив
НАТО не будет воевать в Сирии
Турция требует заменить представителя США в Сирии
Студенты обвинили декана в коррупции. Декан подала в суд
Иран ввел санкции против США
ВВС Турции уничтожили террористов ПКК
Сборная Азербайджана по футболу вышла в финал Исламиады видео
Саргсян назначил новых замминистров обороны
В Агдаме спортсмен умер от передозировки протеина
Российский прокурор получил срок за взятку в четыре ящика водки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться