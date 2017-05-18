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Трамп: «На меня объявили охоту»

 

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Ранее расследование "вмешательства РФ" вело ФБР, директор которого был уволен президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американского Министерства юстиции назначить спецпрокурора по расследованию "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

"При всех незаконных действиях, которые имели место во время кампании Клинтон и при администрации Обамы, никогда не назначали специального советника", — написал Трамп на своей странице в Twitter, сообщает РИА Новости.

Президент также назвал расследование "самой масштабной охотой на ведьм" в американской политике.

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