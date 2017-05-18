Первые консультации Путина с Макроном

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в первом телефонном разговоре обсудили возможности предстоящих личных контактов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин поздравил Эммануэля Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства. Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах", - отметили в Кремле.

В ходе беседы стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата".

"Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчеркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках "нормандского формата" по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений", - говорится в сообщении.