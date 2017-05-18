Махмуд Мамедгулиев недоумевает: «ЕС поддерживает Украину, а Азербайджан?»

«На саммите программы ЕС «Восточное партнерство» мы постараемся, чтобы был принят документ о незаконных визитах на оккупированные территории Азербайджана», - заявил в беседе с Report заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

М.Мамедгулиев выразил надежду, что на сей раз не повторится прецедент Рижского саммита: «На том саммите возникла очень плохая ситуация. Четыре участвующих в программе «Восточное партнерство» страны страдают от конфликтов. Три из них в Риге должным образом поддержали, однако в карабахском конфликте продемонстрировали иную позицию. Мы раскритиковали такое отношение и свою позицию представили им в качестве отдельного документа».

Замминистра недоумевает относительно избирательного подхода к странам, столкнувшимся с внешней агрессией: «Украина поддерживается, к ней относятся с уважением и считают, что конфликт должен найти свое решение. В отношении же Азербайджана заявляют, что есть Минская группа ОБСЕ, которая должна выполнять работу, а мы поддержим результаты».