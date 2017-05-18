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В Турции 100 тысяч армян-нелегалов громкое заявление

Автор: Отдел информации 

Турция должна депортировать нелегальных мигрантов из Армении, заявил лидер «Партии большого единства» Мустафи Дестеджи, сообщает Тренд со ссылкой на "Доган".

По словам лидера партии, в Турции находится около 100 тысячи нелегальных мигрантов из Армении.

«В Турции проживают этнические армяне, они являются нашими гражданами. В то же время, в Турцию прибыло около 100 тысяч нелегальных мигрантов - граждан Армении. Однако, Армения оккупировала территорию Азербайджана, совершила геноцид, постоянно нарушает режим прекращения огня. И мы должны содержать нелегальных мигрантов из Армении?! Это недопустимо», - сказал Дестеджи.

Лидер партии отметил, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

«Турция не должна идти на контакты с Арменией до тех пор, пока Ереван не извинится за геноцид и резню, и не выплатит компенсации. Пока же Турция ни в коем случае не должна открыть границу с Арменией», - сказал лидер Дестеджи.

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В Турции 100 тысяч армян-нелегалов громкое заявление
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