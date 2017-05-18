Подписаться на уведомления
 

Маккейн призвал выдворить посла Турции из США

 

Американский сенатор Джон Маккейн предложил выдворить из США посла Турции после драки, произошедшей у резиденции дипломата в Вашингтоне, сообщает американский телеканал MSNBC со ссылкой на программу Morning Joe в Twitter.

"Я бы вышвырнул турецкого посла вон", — приводится заявление Маккейна.

Напомним, столкновения произошли во вторник в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

В среду официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, США уважают право активистов на мирный протест.

2470 просмотров


Темы:

Старости
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая»
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
19 Май 22° / 15°
20 Май 27° / 16°
21 Май 22° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Суд разрешил называть немецкого политика «нацистской шлюхой»
Карапетян вновь возглавил правительство Армении
Импичмент Трампу? наша аналитика
В Масаллы суд над шиитским экстремистом
Армения выдала России солдата Пермякова
В Волгограде арестовали Бабаянов видео
Геи бегут из Чечни
Теперь Мария Захарова заговорила в защиту другого бакинского узника
Путин о перевооружении российской армии
Азербайджанские легкоатлеты продолжают побеждать Haqqin.az с полей Исламиады
Катар будет строить в Баку отели и торговые центры
За три месяца в Азербайджане закрыто 9,1 тысячи рабочих мест
Первое золото Азербайджана в боксе Haqqin.az с полей Исламиады
Новым спикером парламента Армении стал педиатр
Безумное ликование мамы чемпионки Так радуются золоту Исламиады; ВИДЕО
Маккейн призвал выдворить посла Турции из США
В Турции 100 тысяч армян-нелегалов громкое заявление
Махмуд Мамедгулиев недоумевает: «ЕС поддерживает Украину, а Азербайджан?»
Алжирский футболист растоптал майку сборной Азербайджана После поражения на Исламиаде
Первые консультации Путина с Макроном
Трамп: «На меня объявили охоту»
Британские консерваторы против референдума в Шотландии
Умер старший брат Олланда
Сколько отдаст на благотворительность Руслан Лунев?
Взрыв в Чечне: трое погибших
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться