Маккейн призвал выдворить посла Турции из США

Американский сенатор Джон Маккейн предложил выдворить из США посла Турции после драки, произошедшей у резиденции дипломата в Вашингтоне, сообщает американский телеканал MSNBC со ссылкой на программу Morning Joe в Twitter.

"Я бы вышвырнул турецкого посла вон", — приводится заявление Маккейна.

Напомним, столкновения произошли во вторник в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

В среду официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, США уважают право активистов на мирный протест.