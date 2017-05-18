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Новым спикером парламента Армении стал педиатр

Автор: Отдел Армении 

На посту спикера Национального собрания Армении Галуста Саакяна сменил Ара Баблоян. Оба они не первой молодости, так что смены поколений в парламенте не случилось, хотя ранее ходили слухи о назначении на этот пост молодых: Армена Ашотяна, Эдуарда Шармазанова, Арпине Ованнисян, пишет армянское издание Lragir.am.

По версии издания, изначально было ясно, что Саргсян ни за что не доверит им такую важную позицию. Да и сам парламент практически не омолодился, а лишь слегка пополнился несколькими сравнительно молодыми депутатами.

«На самом же деле возраст тут ни при чем. Все оказавшиеся в парламенте кандидаты потому и стали счастливыми обладателями депутатского мандата, что играли по старым, испытанным правилам. Главное, все они за ЕврАзЭс. То есть все они руководствуются исключительно установками бессмертного РПА (правящая Республиканская партия Армении – ред.). Ну и, естественно, в парламенте будут заседать постоянные здесь олигархи со своим не изменившимся старым духом, которых невозможно контролировать. Им нужен проверенный аксакал, чтобы заставить хотя бы элементарно присутствовать на парламентских заседаниях, не говоря уже о голосовании».

В истории назначения нового спикера есть одно немаловажное обстоятельство: Галуст Саакян – педагог, а Ара Баблоян – врач-педиатр. И это очень устраивает Сержа Саргсяна – никакой политики. Общественные деятели ему не нужны. Впрочем, в Армении их давно нет, а есть люди, которые считают себя таковыми.

Армянская политическая элита деградирует от выборов к выборам, так что если в недавнем прошлом на роль спикера подошел педагог, то теперь и того лучше – доверили парламент детскому врачу. И не случайно, ведь новосозданный парламент – одна из гаваней бесконечной деградации армянской политики и армянских политических деятелей.

И «детские болезни» наверняка станут для этого парламента обычным явлением. Так что педиатр здесь как раз к месту.

Думается, уже сейчас необходимо позаботиться о спикере будущего парламентского созыва и найти высококвалифицированного психиатра, так как состояние перманентной деградации, когда нет смены поколений в смысле мышления и подходов, а идет только бесконечное идеологическое клонирование, способствует росту самомнения, самооценки и апломба депутатов, одновременно приводя к искаженному восприятию действительности и событий.

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