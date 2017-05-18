Катар будет строить в Баку отели и торговые центры

Азербайджан и Катар обсуждают вопросы инвестирования в строительство недвижимости в Азербайджане, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэкономики.

Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с делегацией во главе с председателем катарского Barva Bank Шейха Мохаммеда в Баку.

«Стороны обсудили вопросы создания совместного инвестиционного фонда, инвестирования в строительство недвижимости в Азербайджане, в особенности в строительство отелей и торговых центров, сотрудничества в сфере логистики и сельского хозяйства», - говорится в сообщении.

Во встрече также приняли участие заместитель главы Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, а также руководители SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), Бакинского международного морского торгового порта, Azpromo (Азербайджанский фонд поощрения и экспорта инвестиций).