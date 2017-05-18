Путин о перевооружении российской армии

Доля современной техники в воздушно-космических войсках России составляет 66%, а к концу года увеличится до 68%, заявил президент России Владимир Путин на совещании с военными, которое проходит в городе Сочи, передает Вести.ру.

Масштабная поэтапная модернизация идет и на флоте. За прошлый год ВМС получили 24 корабля, в их числе фрегаты и подводные лодки, оснащенные современными ракетными комплексами "Калибр". На сегодняшний день российский военно-морской флот обновлен на 47%, до конца года эта цифра вырастет до 55%.

Кроме того, президент озвучил и темпы перевооружения ракетных войск стратегического назначения системами "Ярс". Сейчас армия обеспечена ими на 62%, но к декабрю число новых комплексов достигнет 72%.