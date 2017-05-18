Теперь Мария Захарова заговорила в защиту другого бакинского узника

Российские власти прилагают все усилия для защиты прав и интересов осужденного в Азербайджане гражданина РФ Марата Уелданова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"Российское посольство в Баку находится в постоянном контакте как с самим гражданином России, его адвокатом, так и с властями Азербайджанской Республики, прилагает все необходимые усилия для обеспечения всесторонней защиты его прав и интересов", - сказала М.Захарова на сегодняшнем брифинге в Москве.

Она напомнила, что Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил россиянина М.Уелданова - сотрудника одной из международных компаний - к восьми годам лишения свободы по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере.

"На процессе присутствовал представитель Посольства РФ в Азербайджане, была подана соответствующая апелляция. С 29 апреля Уелданов находится в следственном изоляторе №1 города Баку. Дальнейшее развитие событий предусматривает, в том числе, возможность передачи осужденного в Российскую Федерацию для отбывания наказания", - сказала М.Захарова в ответ на просьбы прокомментировать судебное решение в отношении гражданина РФ.

Напомним, Мария Захарова по сей день так и не ответила на вопрос азербайджанских журналистов о судьбе захваченного в заложники на территории оккупированного Карабаха гражданина России Дильгама Аскерова.