Подписаться на уведомления
 

Геи бегут из Чечни

 

Правозащитники намерены добиваться предоставления зарубежными странами виз для нескольких десятков гомосексуалов из Чечни, которых эвакуировали из республики. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе правозащитной организации "Российская ЛГБТ-сеть".

"На данный момент мы вывезли 43 человека из Чечни в различные регионы России. В интересах безопасности вывезенных людей мы не называем эти регионы. Мы ждем помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж. Девять человек из 43 уже находятся за границей", - сказал собеседник агентства.

В какие страны вывезли геев, в организации не сообщают. "Это различные страны, мы ведем переговоры, как минимум, с пятью странами о выдаче виз. Идут переговоры об открытии гуманитарных коридоров для представителей ЛГБТ-сообщества", - заявили в организации.

По словам правозащитников, "Российская ЛГБТ-сеть" не имеет представительств в Чечне и ранее никогда плотно не работала с проблемами ЛГБТ-сообщества в республике.

Представитель организации отметил, что геев в Чечне, по некоторым данным, начали задерживать с конца декабря 2016 года - начала января 2017 года, а обращения пострадавших в "Российскую ЛГБТ-сеть" стали поступать незадолго до начала активного обсуждения ситуации в Чечне в СМИ.

1521 просмотров


Темы:

Старости
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая»
Посол Китая в Азербайджане: «Всё в руках Китая» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
19 Май 22° / 15°
20 Май 27° / 16°
21 Май 22° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Суд разрешил называть немецкого политика «нацистской шлюхой»
Карапетян вновь возглавил правительство Армении
Импичмент Трампу? наша аналитика
В Масаллы суд над шиитским экстремистом
Армения выдала России солдата Пермякова
В Волгограде арестовали Бабаянов видео
Геи бегут из Чечни
Теперь Мария Захарова заговорила в защиту другого бакинского узника
Путин о перевооружении российской армии
Азербайджанские легкоатлеты продолжают побеждать Haqqin.az с полей Исламиады
Катар будет строить в Баку отели и торговые центры
За три месяца в Азербайджане закрыто 9,1 тысячи рабочих мест
Первое золото Азербайджана в боксе Haqqin.az с полей Исламиады
Новым спикером парламента Армении стал педиатр
Безумное ликование мамы чемпионки Так радуются золоту Исламиады; ВИДЕО
Маккейн призвал выдворить посла Турции из США
В Турции 100 тысяч армян-нелегалов громкое заявление
Махмуд Мамедгулиев недоумевает: «ЕС поддерживает Украину, а Азербайджан?»
Алжирский футболист растоптал майку сборной Азербайджана После поражения на Исламиаде
Первые консультации Путина с Макроном
Трамп: «На меня объявили охоту»
Британские консерваторы против референдума в Шотландии
Умер старший брат Олланда
Сколько отдаст на благотворительность Руслан Лунев?
Взрыв в Чечне: трое погибших
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться