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В Волгограде арестовали Бабаянов видео

 

В Волгограде суд заключил под стражу владельца торгового павильона Юраслава Бабаяна, его отца Юрия Бабаяна и работника Владимира Лексункина. Таким образом, арестованы все предполагаемые виновники взрыва в жилой четырехэтажке, сообщает Интерфакс.

По данным следствия, 14 мая Бабаян-старший нанял Лексункина, которого нашел через интернет-сервис бесплатных объявлений, чтобы он подключил павильон, принадлежавший Бабаяну-младшему, к городским сетям водоснабжения.

Работы проводились без согласования с районной администрацией или какими-либо другими контролирующими органами.

В ходе выполнения прокола грунта была повреждена газовая труба. Работник вызвал аварийно-спасательную бригаду АО "Волгоградгоргаз", утечка была устранена. Однако через два часа в ходе уже восстановительных работ прогремел взрыв, и в доме, расположенном рядом с местом, где велись работы, обрушился третий подъезд.

При разборе завалов найдены тела четырех погибших – работника газовой службы и жительниц дома. В больницах находятся 11 пострадавших, один из них – в тяжелом состоянии.

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