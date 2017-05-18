Армения выдала России солдата Пермякова

Ереван выдал России российского военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного пожизненно в Армении за убийство семьи, сообщила пресс-служба Минюста Армении, передает РИА Новости.
"Передача Пермякова российской стороне состоялась согласно Московской конвенции 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания", — говорится в сообщении пресс-службы Минюста.
По данным ведомства, в результате консультаций с полномочными органами РФ достигнута договоренность о предоставлении армянской стороне информации об отбывании Пермяковым наказания в случае соответствующего запроса.