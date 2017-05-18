В преддверии президентских выборов в США 2016 года многие эксперты ставили под сомнение возможность победы Дональда Трампа, в то же время они не исключали вариант его избрания с неизбежным последующим импичментом. И после победы Трампа довольно большое количество аналитиков сошлось во мнении, что ему не удастся протянуть даже один президентский срок.

В своей аналитической статье по итогам американских президентских выборов мы упоминали известного политолога профессора Аллана Лихтмана, который еще задолго до дня голосования предсказал победу Дональда Трампа на выборах. В свое время он проанализировал все президентские выборы с 1860 по 1980 год и создал систему, по которой мог довольно точно предсказывать результаты голосования. Его система помогла правильно предсказать результаты президентских выборов начиная с 1984 года.

И в этот раз также не произошло никакого сбоя. Дональд Трамп действительно выиграл выборы вопреки умозаключениям политологов и всем соображениям здравого смысла.

Однако сразу же после победы Трампа тот же Лихтман сделал еще один прогноз, на этот раз относительно возможности досрочного ухода Трампа со своего поста. «Я бы хотел сделать еще одно предсказание, – объявил Лихтман. – Оно не базируется на моем методе, это просто предчувствие. Руководству Республиканской партии не нужен Трамп в качестве президента, потому что они не могут его контролировать. Он непредсказуем. Они бы предпочли Пенса – последовательного, консервативного, контролируемого республиканца. И я совершенно уверен, что Трамп даст повод для импичмента».

Такого же мнения придерживается известный режиссер-документалист Майкл Мур, который еще в январе заявил, что не видит никакой возможности для того, чтобы Трамп сумел пробыть президентом все четыре года. Аналитик газеты The New York Times Дэвид Брукс также заявил, что ожидает импичмента Трампа уже в 2017 году.

И все это не пустые слова. Уже довольно сильны брожения в правящей Республиканской партии, которые особенно важны, учитывая отсутствие у Трампа политической базы в Конгрессе. Его успех на посту президента США мог быть обусловлен лишь при наличии доброй воли республиканского большинства в Сенате и Палате представителей. Но сам Трамп не является и никогда не являлся настоящим республиканцем, а скорее своеобразным мятежником, неформалом, ворвавшимся в ряды вашингтонской элиты. И хотя у Трампа есть довольно широкая поддержка среди простых американцев, иначе он не смог бы выиграть на выборах, сенаторы и представители (в том числе и республиканцы) могут вполне инициировать импичмент, чтобы избавиться раз и навсегда от неудобного президента.

Отметим, что все сделанное Трампом до сих пор лежало больше в области моральных проступков. А для того, чтобы импичмент имел хоть какие-то шансы на успех, необходим ясный правовой повод, а именно совершение президентом деяния, наказуемого по американскому законодательству.

Информация о том, что президент возможно попросил тогда еще директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, вполне может оказаться весомой причиной для инициирования процесса импичмента. Ведь речь идет о препятствовании отправлению правосудия – весьма серьезное преступление в Америке. Теперь главным вопросом является, воспользуется Конгресс представившимся случаем или нет.

Для справки напомним, что импичмент должен быть инициирован в Палате представителей, где необходимо лишь простое большинство голосов, чтобы принять данное решение. После этого дело передается в Сенат, где и проходят непосредственные слушания. При этом для осуждения президента и окончательного отстранения от должности необходима поддержка двух третей сенаторов, чего, собственно говоря, никогда не было в истории страны. Хотя в отношении многих президентов и существовала угроза импичмента, только в отношении двух из них процесс был реально инициирован.

Эндрю Джонсон, который стал президентом после убийства в 1865 году Авраама Линкольна, чуть было не лишился своего поста в 1868 году. Палата представителей инициировала против него импичмент в связи с незаконным, по мнению законодателей, увольнением тогдашнего военного министра Стэнтона. Палата представителей постановила, большинством 126 голосов против 47, начать судебное преследование против президента и процедуру импичмента. В Сенате США, однако, не хватило одного голоса до двух третей, необходимых для обвинительного приговора. Джонсон сохранил свой пост.

19 декабря 1998 года Палата представителей, контролируемая республиканцами, также проголосовала за начало процедуры импичмента в отношении президента-демократа Билла Клинтона. Вопреки расхожему мнению поводом для подобного развития событий стала не его связь с практиканткой Моникой Левински, а тот факт, что он дал не соответствующие действительности показания по этому поводу, находясь под присягой. Дача ложных показаний является одним из самых серьезных преступлений в американской правовой системе.

Так или иначе, но в Сенате снова не смогли довести дело до конца. Пристрастия сенаторов разделились примерно поровну, что никак не было даже близко к необходимым двум третям голосов (то есть голоса 67 сенаторов).

Ну а печально известный в связи с Уотергейтским скандалом Ричард Никсон, опасаясь импичмента, заблаговременно ушел в отставку в 1974 году. Если бы он этого не сделал, то, вполне вероятно, стал бы первым президентом, которого реально отстранили от должности. Но испытывать судьбу он не стал.

Собственно говоря, из вышесказанного становится понятным, что в вопросе импичмента должны совпасть две плоскости – правовая и политическая. То есть, кроме непосредственно правового повода для инициирования процесса досрочного отстранения главы государства от власти, должен быть политический консенсус относительно исхода такого процесса. Мало, чтобы президент совершил уголовно наказуемое деяние. Ведь для его импичмента требуется голосование в обеих палатах Конгресса. А тут уже вступают в силу политические пристрастия и настроения отдельных лиц, а равно и общий расклад сил в партийных фракциях. Если в Палате представителей шансы на принятие решения по импичменту довольно высоки, то в Сенате они практически на нуле. Здесь мы имеем дело с простой арифметикой. В Сенате ни одна партия не может иметь две трети мест. Например, в нынешнем составе 52 республиканца, 46 демократов и 2 независимых. Если демократы и независимые проголосуют за импичмент, то для принятия этого решения нужны будут еще голоса 19 республиканцев. И именно этот факт, то есть необходимость однопартийцев президента голосовать против него, был тем камнем преткновения, о который разбивались и всегда будут разбиваться попытки отстранить главу американского государства от власти.

Всегда, но, вполне возможно, не в этом случае. Ситуация с Дональдом Трампом уникальна, и уникальность эта связана с тем, как ему удалось прийти к власти. Не секрет, и мы об этом неоднократно писали, что Трамп не то что не был фаворитом предвыборной гонки в стане республиканцев, но даже наоборот, республиканская элита предпринимала все усилия для того, чтобы не допустить его выдвижения в качестве единого партийного кандидата. Вопреки всему он смог выиграть предварительные выборы, после чего республиканскому истеблишменту не оставалось ничего другого, как сплотить свои ряды и оказать ему поддержку в надежде на то, что в дальнейшем им либо удастся его контролировать, либо избавиться от него, заменив намного более приемлемым Майком Пенсом.

И вот сегодня, по мнению многих экспертов, республиканцы уже свыклись с перспективой импичмента Трампа. Так, республиканский конгрессмен Джастин Амаш заявил газете The Hill, что если информация об оказании Трампом давления на директора ФБР соответствует действительности, то она вполне может стать поводом для импичмента. А республиканец Карлос Курбело в интервью CNN сравнил возможное давление со стороны Трампа на Коми с делами о препятствовании отправлению правосудия, которые привели к отставке Ричарда Никсона и процессу импичмента против Билла Клинтона.

Конечно же, важный вопрос заключается в степени того неприятия, которое республиканцы питают по отношению к Трампу, и его соотношении с практическими интересами Республиканской партии. В 2018 году в США пройдут т.н. промежуточные выборы, на которых полностью будет переизбрана Палата представителей и треть сенаторов. Любые скандалы в исполнительной власти могут сыграть на руку демократам, которые на последних выборах уступили республиканцам в обеих палатах. Если Дональд Трамп уже сегодня стал серьезным источником неприятностей для республиканцев, они без всяких зазрений совести от него избавятся. По-любому новому президенту будет необходим определенный срок до начала предвыборной кампании, чтобы колесо фортуны не обратилось против республиканцев. По мнению многих политологов, Майк Пенс именно тот человек, который нужен республиканцам для того, чтобы не потерять своих позиций, завоеванных в прошлом году.

Этот вопрос, соответственно, имеет и временной характер. Когда именно необходимо избавиться от Трампа? Пребывание Трампа на посту президента наносит серьезный урон имиджу Республиканской партии и ее популярности среди избирателей. Но и его импичмент может оказать пагубное влияние на позиции партии и ее репутацию. Трамп не был кандидатом республиканского истеблишмента. Он практически силой навязал себя в качестве единого кандидата. Но ведь есть и такое понятие, как честь мундира. Хотели ли в Республиканской партии видеть Трампа своим президентом или нет, но формально он считается президентом-республиканцем. А это накладывает определенные обязательства на руководство и активистов Республиканской партии, создает своеобразную пуповину между Трампом и партийным истеблишментом.

С одной стороны, наверное, в интересах партии избавиться от Трампа сейчас, чем позже, когда он сам своими действиями либо его скандальная отставка могли бы спутать карты республиканцев в преддверии промежуточных выборов. С другой стороны, достигло ли недовольство однопартийцев той точки кипении, чтобы уже сейчас обеспечить две трети голосов в Сенате? При этом тот факт, что Министерство юстиции США назначило специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» бывшего чиновника Минюста и бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, также говорит о серьезности разворачивающихся в Вашингтоне событий. Не только в Конгрессе, но и в самой исполнительной власти, которая формально подчиняется президенту, позиции Трампа не столь сильны, как могло бы показаться. Собственно говоря, этого и следовало ожидать, так как внесистемный политик, который и политикой-то особо не занимался, априори не может иметь собственной команды и вынужден опираться на опытных профессионалов из рядов своей партии. А об отношениях с партией у Трампа мы уже говорили.

В любом случае имеющийся уже сейчас повод для импичмента станет важной отправной точкой для дальнейших действий руководства Республиканской партии, которому теперь предстоят сложные времена. Не исключен и тот вариант, при котором республиканцы попытаются использовать выпавший шанс для оказания большего давления на самого Трампа и принуждения его к сотрудничеству, точнее к беспрекословному исполнению всех партийных директив и соответствию требованиям республиканского руководства.

Таким образом, дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов, при правильном стечении которых импичмент вполне возможен. Даже угроза импичмента может весьма серьезно скорректировать политический расклад в США. В последнем случае либо Трамп благоразумно уйдет в отставку, либо превратится в марионетку республиканского истеблишмента. На данном этапе и тот и другой вариант в интересах Республиканской партии.