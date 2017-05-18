Карапетян вновь возглавил правительство Армении

Президент Армении назначил Карена Карапетяна премьер-министром Армении. Указ Сержа Саргсяна распространила его пресс-служба, передает ТАСС.
"Назначить Карена Карапетяна премьер-министром Республики Армения", - говорится в указе.
Утром правительство Армении подало в отставку, которая была принята президентом республики. Отставка правительства Армении - требование конституции республики: кабинет министров уходит в отставку в день первого заседания нового парламента страны. Национальное собрание Армении VI созыва, избранное по итогам выборов 2 апреля, провело свое первое заседание.
Согласно конституции, сроки формирования нового правительства - в течение 20 дней с момента назначения главы кабинета министров.