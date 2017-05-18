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Суд разрешил называть немецкого политика «нацистской шлюхой»

 

Одну из руководителей ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель можно называть нацистской шлюхой. Такое решение принял суд Гамбурга, о нем сообщает The Local, пишет Lenta.

Алис Вайдель

«Ну ладно, политкорректность осталась в прошлом. Давайте будем некорректны! Вот и нацистская шлюха», — так комик Кристиан Эринг описывал партийный съезд АдГ, в котором принимала участие Вайдель.

Та подала в суд, однако тот ее доводам не внял, сославшись на то, что сатира, пусть и чрезмерная, по немецким законам разрешена.

«В широких кругах немецкого общества АдГ расценивается как правая или ультраправая партия», — объяснил суд правомерность использования прилагательного «нацистская». Что касается слова «шлюха», то оно использовалось, потому что описывалась женщина, и из содержания сатирического сообщения было понятно, что эта характеристика не соответствует действительности.

Кроме того, в решении отмечалось, что политикам нужно быть готовым к тому, что их будут высмеивать, и порой очень жестко. 

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Суд разрешил называть немецкого политика «нацистской шлюхой»
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