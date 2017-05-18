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Минобороны Азербайджана о потерях армянской армии

 

«Военно-политическое руководство Армении, которое боится обострения внутренней общественно-политической ситуации и увеличения ненависти к утерявшей авторитет армии, искажая истинное число случаев смерти в армии, как и в прошлые годы, продолжает скрывать правду от общественности страны», - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве прокомментировали распространившуюся в прессе информацию о том, что в течение этого года в ВС Армении было зарегистрировано 26 фактов смерти, и отметили, что согласно проведенным расследованиям, с января 2017 года в армии Армении число боевых и небоевых потерь составляет не 26 человек, как это указывается в официальной информации, а 50.

«Для того, чтобы доказать это, достаточно посмотреть на материалы, опубликованные в СМИ Армении в связи с потерями за текущий год, хотя и они не полностью отражают реалии в связи с потерями в рядах армянской армии. Если учесть тот факт, что регистрация призывников из оккупированных территорий Азербайджана и привлеченных из разных стран армянских наемников не проводится, то можно понять, что цифра потерь значительно выше», - говорится в заявлении.

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