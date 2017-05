По меньшей мере один человек погиб и десять пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

Данные по числу пострадавших разнятся: телеканал CBS сообщает о 20 раненых, пожарная служба города заявляет, что их не меньше 13.

Инцидент произошел на площади Таймс-сквер. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар. Телеканал CNBC сообщает, что водитель пытался сбежать, но был задержан. Его личность пока не установлена.

По словам одного из очевидцев, действия водителя были преднамеренными.

* * *20:11

Автомобиль на большой скорости врезался в пешеходов на центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство со ссылкой на очевидцев, пострадали не менее 10 человек.

По информации Metro, травмы получили несколько человек; медики оказывают им помощь. В свою очередь, Reuters сообщает как минимум об одном погибшем. Ссылаясь на пострадавших, агентство отмечает, что наезд был преднамеренным.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr