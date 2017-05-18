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Нефть снова дорожает

 

Нефть возобновила рост на торгах в четверг благодаря ожиданиям, что страны ОПЕК и вне ОПЕК на следующей неделе продлят соглашение об ограничении нефтедобычи, сообщает AP.

Цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру 18 мая увеличилась на 22 цента (0,42%) - до $52,43 за баррель. Ранее в ходе торгов фьючерс опускался до $51,11 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 17 центов (0,35%) - до $49,24 за баррель.

"Похоже, рынки затаили дыхание перед встречей стран-членов ОПЕК на следующей неделе", - говорит менеджер по рискам на нефтяном рынке Global Risk Management Михаэль Поулсен.

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