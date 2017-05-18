ВВС США нанесли удар по войскам Асада

Американская авиация нанесла удар по проправительственному конвою в Сирии, передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.
По словам собеседника агентства, бомбардировка была осуществлена на юге страны в районе города Танф.
По данным CBS News, в колонне находились 27 единиц техники, которые нарушили зону безопасности и приблизились к военной базе, на которой проходят подготовку участники сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемой Вашингтоном.
Ранее представители делегации сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам обвинили сирийское руководство в нарушении режима перемирия.