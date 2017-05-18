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На Каннском кинофестивале впервые показали фильм в формате VR

 

В рамках Каннского фестиваля впервые показали кино, снятое в формате виртуальной реальности. Фильм под названием Carne y Arena («Плоть и песок») является частью инсталляции, посвященной миграционному кризису на границе Мексики и США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter в четверг, 18 мая, пишет Lenta.

фильм «Carne y Arena»

Автором ленты является режиссер Алехандро Иньярриту, снявший ее вместе с оператором Эммануэлем Любецки. Ранее они сотрудничали при работе над картинами «Бердмэн» и «Выживший».

На входе посетителям выдают рюкзак и VR-шлем, и они попадают в пустой авиационный ангар с рассыпанным по полу песком. Фильм, который показывают в шлемах, рассказывает о попытке беженцев пересечь американскую границу. История заканчивается арестом.

Лента идет шесть с половиной минут.

Арт-объект установлен в населенном пункте Манделье-лав-Напуль, расположенном к югу от Канн. Инсталляция будет работать до 28 мая. Затем ее перевезут в музей Fondazone Prada в Милане.

Алехандро Гонсалес Иньярриту известен такими картинами, как «Бердмэн» и «Выживший». За обе ленты режиссер получил премии «Оскар», став первым кинематографистом мексиканского происхождения, удостоившимся этой награды.

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