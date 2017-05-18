Саудовская Аравия приложит все усилия, чтобы впечатлить президента США Дональда Трампа во время его первой зарубежной поездки, чтобы укрепиться в позиции крупного игрока на мировой арене, пишет The Washington Post.

«Королевство устроило головокружительное расписание событий на два дня пребывания Трампа, пригласив такие разнообразные личности, как президент Судана Омар аль-Башир, которому Международный уголовный суд объявил приговор за военные преступления, Брет Байер, хозяин FoxNews, который популярен у Трампа и его сторонников, и американский исполнитель кантри Тоби Кит, который выступит для мужской аудитории в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде», — пишет WP.

Сайт, посвященный визиту Трампа, был запущен на английском, арабском и французском языках, с часами обратного отсчета и надписью «Вместе мы сила».

Отмечается, что решение Трампа выбрать Саудовскую Аравию в качестве остановки в своей первой зарубежной поездке посылает мощный сигнал королевству: эпоха напряженности, которая господствовала в американо-саудовских отношениях при экс-президенте США Бараке Обаме, закончилась.

Многие видные саудовцы уверены, что визит Трампа сводится к стратегическим интересам.

Агентство Reuters сообщило, ссылаясь на слова министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, что визит президента США в Саудовскую Аравию укрепит партнерство между двумя странами в борьбе с терроризмом, а также торговые соглашения.

Он заявил на пресс-конференции, что его страна поддерживает политику, которую проводит администрация Трампа в отношении Ирана, арабо-израильского конфликта и международного терроризма.

Ранее сообщалось, что США могут поставить Саудовской Аравии вооружение на $300 млрд.