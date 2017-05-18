Ереванский офис ОБСЕ закроется летом

Офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа этого года. Об этом сообщили в самой организации, передает ТАСС.

Стороны так и не смогли прийти к консенсусу и достичь приемлемого решения по продлению мандата. Связано это с тем, что Азербайджан наложил вето на принятие нового бюджета ОБСЕ.

«Руководство ОБСЕ и другие страны, являющиеся членами организации, приняв во внимание наше недовольство, решили, что в сложившейся ситуации офис ОБСЕ в Ереване не может продолжать свою деятельность», - сказал 6 мая замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.