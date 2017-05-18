Москва предупреждает Оттаву: «Это – недружественный шаг»

МИД России предупредил Оттаву, что одобрение парламентом Канады местной версии «акта Магнитского» нанесет ощутимый ущерб двусторонним отношениям. Об этом в четверг, 18 мая, говорится в официальном комментарии российского внешнеполитического ведомства, сообщает ТАСС.

«Вынуждены предупредить официальную Оттаву, что считаем активную поддержку ею канадской версии американского "закона Магнитского", в котором России пытаются предъявлять надуманные правозащитные претензии, очередным откровенно недружественным шагом. В случае одобрения Парламентом Канады данного санкционного законодательного акта отношениям между нашими странами, и без того переживающим не лучшие времена, будет нанесен ощутимый ущерб», — заявили в дипведомстве.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны примет собственную версию «закона Магнитского», позволяющую властям вводить санкции против подозреваемых в нарушении прав человека по всему миру.

Принятый в 2012 году в США «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.