Выборы президента Ирана 19 мая – самое важное событие со времен исламской революции 1979 года. Об этом в интервью haqqin.az сказал иранский политолог Гадир Голкариан. По его словам, именно от этих выборов будет зависеть, по какому сценарию продолжится история этой страны: пойдет ли Иран по пути либерализации, политико-социальных реформ, демократических свобод или же наступит время жесткого радикально-религиозного управления и возвращения конфронтации с Западом.

«Ситуация напоминает положение, которое сложилось перед выборами 2005 года. В то время просвещенная часть населения, разочарованная непоследовательными реформами Хатами, не пошла на выборы. В результате Махмуд Ахмадинежад, получив 12 млн голосов, стал президентом. Несмотря на то, что в последующие 8 лет Иран заработал 1 трлн 200 млрд долларов от продажи нефти, экономическое положение в стране не улучшилось. Наоборот, высокими темпами росла инфляция», говорит Голкариан.

По его словам, прореформаторским кандидатам на нынешних выборах противостоят мощные консервативные силы, которых лоббируют такие структуры как религиозные центры в Куме, Корпус стражей исламской революции, Исламские фонды, Басиджи (корпус иранских ополченцев) и др. Их влияние в сельской местности особенно высокое.

Эксперт рассказал, как на фоне санкций, международной изоляции, тяжелой финансово-экономической ситуации в 2013 году к власти пришел реформатор Хасан Роухани.

«Он выполнил обещание решить проблему иранской ядерной программы, заключил соглашение с международной группой “5+1”, остановил высокую инфляцию, добился снятия большинства санкций и т.д. Теперь вопрос стоит ребром: будут ли продолжены реформы или Иран вернется в состояние, которое было 4 года назад. Ясно одно: в случае победы радикально-консервативного кандидата Эбрахима Раиси, Иран свернет все политические реформы, начатые Роухани. Альтернатива реформам - ужесточение внутриполитического контроля и непредсказуемое обострение внешней политики», - уверен иранский эксперт.

По его мнению, главным идеологическим оружием консерваторов является популизм и голословные обещания.

«Многое зависит от того сколько будет голосов у реформатора Роухани в сельской местности, которая традиционно поддерживает консерваторов. Популисты не скупятся на радужные обещания социального благоденствия в селах. Просвещенная часть иранского общества понимает, перед какой дилеммой стоит страна. Скорее всего либералы проявят активность и «дадут бой» на голосовании».

По ходу избирательной кампании стали очевидны рад важных факторов, указывает Голкариан. Популизм не всегда одерживает верх. Население однозначно требует открытости и транспарентности государственной политики. Иранская элита, деятели науки, культуры, искусства, общественные объединения, женские организации, деловые круги, средний бизнес и даже некоторая часть духовенства ожидает продолжения интеграции Ирана в мировое сообщество.

«Роухани обещает полное снятие санкций, приток иностранных инвестиций, развитие туризма, освобождение экономики страны от нефтедолларовой зависимости, снижение безработицы за счет создания новых рабочих мест в сфере услуг, стабильную внутреннюю и внешнюю политику. По некоторым опросам общественного мнения с большей вероятностью на выборах победит Роухани. За последние 4 года иранское общество смогло воспользоваться открывшимися возможностями и глобальной интеграцией. Вряд ли иранцы сдадут позиции, которые с таким трудом и лишениями были достигнуты в последние годы», - сказал эксперт.