Накануне в четверг 18 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь допустила неуместные, оскорбительные и жесткие высказывания в отношении официального Баку, в частности МИД Азербайджана.

М.Захарова назвала неуместными высказывания сотрудников МИД Азербайджана в связи с решением Верховного суда РФ о ликвидации ВАК. Напомним, что ранее официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев назвал естественным контакты Азербайджана с членами ВАК и заявил, что обладает информацией о выполнении организацией требований Минюста: «Естественно, Азербайджан поддерживает контакты с членами ВАК, являющимися гражданами России, так же, как и Армения с членами Союза армян РФ »,- заявил Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы обратили внимание на выступление представителя МИД Азербайджана по поводу российской внутренней политики. Прозвучали слова о балансе межнациональных отношений, концепции реформы, перспективах межкультурного диалога в нашей стране. Мы полагаем такие заявления неуместными», - сказала М.Захарова на брифинге в Москве, отвечая на заявление Хикмета Гаджиева.

Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ по требованию Минюста ликвидировал общественную организацию «Всероссийский азербайджанский конгресс».

«С недоумением восприняли высказывания, которые были сделаны по линии пресс-службы МИД Азербайджана и опубликованы одним местным агентством по поводу решения Верховного Суда Российской Федерации о ликвидации общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» из-за многочисленных нарушений федерального законодательства», - сказала М.Захарова, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт МИД России.

М.Захарова сказала, что в МИД России обратили внимание на выступление представителя МИД Азербайджана по поводу российской внутренней политики, звучали слова о «балансе межнациональных отношений, концепции реформ и перспектив межкультурного диалога» в России: «Полагаем такие заявления неуместными. Оценка решения российского суда в отношении российской общественной организации как «недружественного шага» в отношении Азербайджана выглядит странно. Прискорбно, что внешнеполитическое ведомство Азербайджана опять использует опубликованные в ряде СМИ версии и озвучивает их, тем более публично, о неком «армянском следе». Мы не нуждаемся в каких-то сомнительных советах относительно того, как нам выстраивать межэтнические отношения в собственной стране. Россия – многонациональное демократическое государство, где права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности. У нас созданы все условия для самоорганизации и полноценной деятельности культурно-национальных общественных объединений. В частности, интересы российских граждан азербайджанской национальности представляют свыше 260 некоммерческих организаций. На федеральном уровне успешно работают Азербайджанское молодежное объединение России, Союз азербайджанских организаций России, Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России, Всемирный азербайджанский культурный фонд. Убеждены, что процитированные мной высказывания (возможно, не вполне продуманные) не нанесут ущерба российско- азербайджанским отношениям».

Весьма характерно, что среди диаспоральных организаций М.Захарова особо выделила Союз азербайджанский организаций России – так называемый «Союз миллиардеров» - оппозиционное объединение, выступавшее за смещение действующей власти и лоббирующей интересы единого кандидата от оппозиции, гражданина России кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова. Официальный Баку настоятельно выступал за роспуск этой организации, и признавал ВАК в качестве единой организации, отражающей интересы и чаяния многочисленной азербайджанской диаспоры. Однако почему-то М.Захарова вновь решила противопоставить проазербайджанскому ВАК наличие в России прооппозиционных объединений.