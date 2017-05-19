Накануне ряд белорусских СМИ выступил с сенсационными подробностями поставок зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ» из Беларуси в Азербайджан.

Согласно расследованию беларусских СМИ, еще в 2009 году Баку и Минск заключили контракт, сумма и условия которого, долгое время оставались военно-коммерческой тайной. О реализации договора стало известно лишь летом 2013 года, когда на военном параде в Баку в честь 95-летия ВС Азербайджана в колонне прошел первый прибывший из Беларуси ЗРК «Бук-МБ».

Неофициально сообщалось, что Беларусь поставила Азербайджану два таких комплекса (второй поступил ближе к осени 2014 года). На самом деле их было не менее четырех, но об этом стало известно лишь недавно, когда в Украине разгорелся коррупционный скандал.

Из материалов уголовного дела в отношении бывшего директора украинского Научно-производственного комплекса «Искра» Игоря Пресняка стало известно, что штатную радиолокационную станцию (РЛС), предназначенную для наблюдения за окружающей обстановкой и обнаружения воздушных целей (РЛС типа «Купол-М1», производимых в России – ред.) махинаторы заменили мобильной трехкоординатной РЛС 80К6М на шасси «Волат» Минского завода. РЛС 80К6М является разработкой входящего в состав «Укроборонпрома» предприятия «Искра».

Украинские СМИ тогда сообщали о кризисном положении на «Искре», постоянно смене руководителей и десятках миллионов долларов убытков. Относительно участия украинской стороны в белорусско-азербайджанском проекте по модернизации «Буков» на сайте НПК «Искра» сохранилась информация о посещении предприятия в начале сентября 2011 года делегацией представителей ООО «Техносоюзпроект» (входит в состав Госкомвоенпрома Белоруссии) и Министерства обороны Азербайджана. Гостям продемонстрировали возможности РЛС 80К6М.

«Белорусские и азербайджанские специалисты получили всю необходимую информацию относительно исполнения заказа и выразили удовлетворение результатами визита, о чем был составлен соответствующий протокол», - сообщалось на сайте.

О том, как исполнялся заказ и во сколько он обошелся белорусской стороне, в дальнейшем, проведя собственное расследование, поведал минский сайт «Белоруский партизан».

Как следует из публикаций издания, в феврале 2011 года «Спецтехноэкспорт» «Укроборонпрома» заключил договор комиссии № STE-4-55-Д/К-11 с НПК «Искра» на продажу четырех радиолокационных станций 80К6М, с правом самостоятельного заключения внешнеэкономических соглашений. «Искра» обязалась изготовить, «Спецтехноэкспорт» - найти покупателя на изделия. В результате в июне 2011 года между «Спецтехноэкспортом» и белорусским ООО «Техносоюзпроект» (Минск – ред.) был заключен контракт № STE-4-43-K/КЕ-11 на изготовление и поставку четырех монтажных комплектов РЛС 80К6М. Тех самых, которые должны были войти в состав модернизированных для Азербайджана ЗРК «Бук-МБ».

Изделия «Искры» были поставлены в Азербайджан без разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины. Как утверждает «Белорусский партизан», в Белоруссию станции, согласно контракту, поставлял «Спецтехноэкспорт». Отмечается, что изготовленные «Искрой» четыре комплекта РЛС «Спецтехноэкспорт» передал ООО «Техносоюзпроект» в августе 2012, апреле 2013 и январе 2014 года. По условиям контракта изготовитель обязался осуществить пусконаладочные работы и на протяжении 18 месяцев оказывать услуги по гарантийному обслуживанию РЛС 80К6М в стране конечного потребителя.

«Как минимум 14 раз специалистам пришлось выезжать в Белоруссию и Азербайджан. Весьма любопытный момент, учитывая, что речь шла не только о пусконаладочных и гарантийных работах», - говорится в тексте.

Судя по приговору по делу Игоря Пресняка, копия которого находится в распоряжении «Белорусского партизана», в ходе эксплуатации РЛС были выявлены множественные недоделки.

«Недостатки были в таком количестве, что белорусский заказчик предъявил рекламацию на украинские изделия - РЛС оказались браком. Для устранения недостатков специалисты «Искры» командировались в Белоруссию. Однако когда «Буки-МБ» добрались до азербайджанского потребителя, то и там ЗРК из-за проблем с РЛС не могли называться боеспособными.

Украинцам пришлось летать не раз и в Баку для устранения брака на изделиях РЛС 80К6М №№ 12Б01, 13Б02, 14Б03 и П0001. В материалах дела Пресняка список выполненных работ по устранению недостатков занимает несколько страниц. В их числе доработка программного обеспечения и мониторов рабочего места, замена нерабочих блоков, ячеек и кабелей, вышедших из строя реле и прочей радиотехнической мелочи, неправильно установленные фильтры, протекания масла и т.д», - утверждается в материалах сайта.

Если украинский суд подтвердит, что деньги по контракту на поставку РЛС для азербайджанских «Буков» были похищены коррупционерами, станет ясно, что белорусская сторона переплатила 3.5 млн долларов.

Комментируя данную информацию haqqin.az украинский военный эксперт Виталий Кулик заявил, что военно-технические контакты и тем более сотрудничество по модернизации или совместному продвижения оружейных систем на данный момент между Беларусью и Украиной ограничены.

«Связанно это с тем, что Беларусь является членом ОДКБ - военно-политического блока, субординированного под интересы Москвы, с которой у Украины очень напряженные отношения. А вот военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном для Киева интересно и имеет долгую и продуктивную историю.

Вообще же коррупционные скандалы никогда существенным образом не влияли на военно-техническое сотрудничество наших стран. Виновных просто наказывали вплоть до тюремного заключения, а контракты выполнялись. Если говорить о перспективе, то вряд ли в ближайшее время украинский «Укроборонпром» может выполнять крупные заказы на экспорт. Главным потребителем его продукции сейчас являются собственные вооруженные силы. На Донбассе продолжается война, гибнут наши люди и сейчас в приоритете интересы украинский армии и национальной безопасности», - подчеркнул Кулик, отметив, однако, что Киев и Баку всегда найдут общий язык по всем проблемным вопросам.